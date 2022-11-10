Макрон решил подготовить Францию к войне

Президент Франции Эммануэль Макрон решил подготовить французов к возможной войне с помощью новой доктрины национальной стратегии.

Об этом сообщает Le Figaro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Документ продолжит доктрину, принятую в 2017 году. Он включит в себя десять целей страны для защиты национальных интересов, в том числе пункт о военной экономике. О "всеобщей милитаризации" в документе не говорится.

По информации газеты, французская армия должна будет "скорректировать слабые места", а власти Франции подготовиться "переосмыслить свои стратегические амбиции через призму разрушения мирового порядка". Среди целей также отмечается "европейская стратегическая автономия", пишет издание.