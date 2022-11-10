https://news.day.az/world/1510194.html ЕС хочет ввести новые санкции против Ирана
ЕС хочет ввести новые санкции против Ирана
Евросоюз продолжит вводить санкции против Ирана.
Как передает Day.Az, об этом в своем Twitter аккаунте написала глава МИД Германии Анналена Бербок.
Она напомнила, что санкции были введены спустя четыре недели после убийства 22-летней Махсы Амини.
Предполагается, что ее избили в отделе полиции за ношение "неправильного" хиджаба.
Бербок отметила, что санкции были введены против тех, кто имеет отношение к жестким разгонам акций протеста в Иране.
"Мы настойчиво работаем над следующим санкционным пакетом. Мы хотим принять его на следующей неделе", - заключила Бербок.
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