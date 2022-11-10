ЕС хочет ввести новые санкции против Ирана

Евросоюз продолжит вводить санкции против Ирана.

Как передает Day.Az, об этом в своем Twitter аккаунте написала глава МИД Германии Анналена Бербок.

Она напомнила, что санкции были введены спустя четыре недели после убийства 22-летней Махсы Амини.

Предполагается, что ее избили в отделе полиции за ношение "неправильного" хиджаба.

Бербок отметила, что санкции были введены против тех, кто имеет отношение к жестким разгонам акций протеста в Иране.

"Мы настойчиво работаем над следующим санкционным пакетом. Мы хотим принять его на следующей неделе", - заключила Бербок.