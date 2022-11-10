15 штатов не пустили миссию ОБСЕ на избирательные участки

Наблюдатели от ОБСЕ не были допущены на избирательные участки в 15 американских штатах.

Как передает Day.Az, об этогм заявила председатель Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Маргарета Седерфельт.

"В 15 штатах нас не пустили на избирательные участки, но в тех штатах, где нам разрешили наблюдать, нас хорошо приняли, приглашали мониторить без каких-либо ограничений", - отметила Седерфельт, которая является специальным координатором и главой наблюдательной миссии.

По ее словам, власти штатов приняли решение о недопущении наблюдателей от ОБСЕ на основании местного законодательства.

8 ноября США состоялись промежуточные выборы в конгресс, в ходе которых избирались полностью палата представителей и треть сената.

Первые результаты голосования показали успех республиканцев.