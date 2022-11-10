https://news.day.az/world/1510203.html В Китае усилилась волна COVID-19
В Китае усилилась волна COVID-19
Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что медики за сутки выявили более 9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что в 2,6 раза больше, чем неделю назад, фиксируется ускорение и увеличение масштабов распространения COVID-19 в стране, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным комитета, в Китае 61,5 тыс. инфицированных находятся под наблюдением врачей. При этом 85% из них не имеют симптомов.
Также сообщается, что случаи смерти от коронавируса не были зафиксированы в КНР с 27 мая.
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