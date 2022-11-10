Япония и США начали крупные совместные учения Keen Sword

Силы самообороны Японии и военные США начали в четверг крупные совместные учения Keen Sword для отработки действий по защите отдаленных островов японского архипелага, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В записи, обнародованной американским командованием в Японии по случаю начала учений говорится, что участники маневров будут не только повышать совместные возможности действий в различных сферах, но и укреплять партнерство и дружбу.

"Мы не только работаем вместе. Общества, где мы тренируемся, - это те общества, где мы и живем. Мы не только военные партнеры, мы еще и друзья и соседи", - говорится в обращении.

В публикации отмечается, что от японской стороны в учениях примут около 26 тысяч служащих сухопутных, морских и воздушных сил самообороны, а от американской стороны будут участвовать около 10 тысяч военных, в том числе из космического подразделения.