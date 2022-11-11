Австралия выделит гуманитарную помощь Мьянме и Бангладеш

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявил, что Канберра направит 70 млн долларов для оказания гуманитарной помощи Мьянме и Бангладеш до конца 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Гуманитарная помощь Австралии будет распределена через Организацию Объединенных Наций, Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца и другие неправительственные организации", - рассказал министр.

В публикации отмечается, что на эти средства планируется приобрести продукты питания, воду и товары первой необходимости, а также оплатить образовательные и медицинские услуги для нуждающихся.