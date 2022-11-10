Twitter закрыл свой единственный офис в Африке

Уведомления об увольнении получили сотрудники единственного офиса компании Twitter в Африке, передает Day.Az со ссылкой на rossaprimavera.ru.

Согласно информации, данное событие произошло всего через четыре дня после того, как африканская команда открыла офис и начала в нем работу. До прошлой недели сотрудники компании Twitter работали удаленно.

В отличие от сокращенных американских сотрудников, африканские работники не получили ни плана дальнейших действий, ни выходных пособий после увольнения. По сообщениям, только один сотрудник остался не уволенным и продолжает работу.

Отметим, после того, как социальная сеть перешла под контроль Илона Маска, происходит масштабная реорганизация компании.