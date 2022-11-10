Беспорядки в центре Афин - ВИДЕО
В центре Афин общенациональная забастовка, организованная несколькими профсоюзами, переросла в беспорядки. Анархисты начали забрасывать сотрудников правоохранительных органов камнями. В ответ полицейские применяют газ и светошумовые гранаты.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, как видно на публикуемых кадрах, агрессивно настроенные жители также применяют бутылки с зажигательной смесью.
До этого акции проходили мирно. Как пишут местные СМИ, участники забастовки двигались с плакатами от площади Клафмонос к зданию парламента. В центре Афин был перекрыт ряд дорог.
Отмечается, что люди недовольны ростом стоимости жизни в стране и выступают за повышение зарплат и улучшение условий труда.
Протесты проходят и в Салониках, где полицейские задержали восемь участников марша.
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