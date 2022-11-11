Gucci поможет восстановить южнокорейский дворец Кенбоккун

После отмены повторного показа Gucci во дворце Кенбоккун в Сеуле бренд решил пожертвовать на помощь в восстановлении этой достопримечательности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Итальянский дом моды решил не проводить показ под названием Cosmogonie в Южной Корее в начале этого месяца после давки в Сеуле на Хэллоуин, в которой погибли более 150 человек. Вместо этого бренд пожертвовал деньги на восстановление и сохранение дворца Кенбоккун. Они будут расходоваться в течение трех лет. Сумма пожертвования не раскрывается, но в бренде подчеркнули, что вклад поможет восстановить несколько зон на территории достопримечательности.

Отмечается, что дворец Кенбоккун был выбран местом для показа коллекции, вдохновленной космосом, потому что в XV веке в этом здании располагалась астрономическая обсерватория.