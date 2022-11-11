Выставка Клода Моне открылась в центре Нью-Йорка

Масштабная иммерсивная выставка французского художника Клода Моне открылась в центре Нью-Йорка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, такого рода экспозиции значительно отличаются от обычных. На них работы художников предстают перед зрителем в огромных размерах, окружают его со всех сторон. Посетитель будто становится одним из действующих лиц.

На выставке "Сад Моне: опыт погружения" эффект от картин художника, проецируемых на стены, пол и потолок помещения, усиливается с помощью добавления запахов, музыки и текстов на нескольких языках. Посетителей окружают ароматы лаванды и водяных лилий. Здесь представлено множество разных работ Моне: от скалистого побережья Нормандии до стогов сена в полях и пруда с кувшинками в его доме в Живерни.

Выставка на Уолл Стрит 30 открыта до 8 января. По словам организаторов, в 2023 году ее смогут увидеть и в других городах США.