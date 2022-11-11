В Британии рекомендуют закрывать шторы на ночь

Председатель государственного Комитета по изменению климата Великобритании Джон Гаммер выдвинул инициативу, согласно которой гражданам Великобритании рекомендуется закрывать на ночь шторы и утеплять окна для сохранения тепла в домах, чтобы не переплачивать за электроэнергию при росте цен. Об этом сообщает The Daily Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, британский чиновник направил главе Минфина Великобритании Джереми Ханту письмо с просьбой запустить общественную кампанию по информированию британцев о способах сокращения расходов на электроэнергию. Гаммер, в том числе, предложил продвигать идею теплоизоляции емкостей для хранения воды и снижения температуры воды в сети котлов домашних хозяйств.

Отмечается, что, в соответствии с подсчетами комитета по изменению климата, такие меры могут сэкономить Министерству финансов страны $39 млн.