Экоактивист приклеил себя к столу в знак протеста

Экоактивист пришёл на телевидение для участия в шоу, но не выдержал и приклеил себя к столу.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Спикеры хотели обсудить с борцом за экологию недавние выходки "зелёных", обливавших супом картины. Но никакой дискуссии не вышло.