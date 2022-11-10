https://news.day.az/world/1510249.html Экоактивист приклеил себя к столу в знак протеста - ВИДЕО
Экоактивист приклеил себя к столу в знак протеста - ВИДЕО
Экоактивист пришёл на телевидение для участия в шоу, но не выдержал и приклеил себя к столу.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Спикеры хотели обсудить с борцом за экологию недавние выходки "зелёных", обливавших супом картины. Но никакой дискуссии не вышло.
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