Немецкие пенсионеры восемь лет держали свою внучку взаперти

В Германии сотрудники полиции обнаружили восьмилетнюю девочку, которую практически с самого рождения держали взаперти, не выпуская из дома, ее бабушка и дедушка. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По данным издания, мать и отец ребенка разошлись еще до ее рождения. Когда девочке было полгода, женщина оставила записку ее биологическому отцу, что якобы переезжает с дочкой в Италию. Об этом она уведомила и местные власти.

Спустя некоторое время, в сентябре 2015 года, мужчина несколько раз заметил женщину и ребенка в Аттендорне, о чем сообщил в органы опеки. Сотрудники службы допросили родителей женщины, однако те заверили, что их дочь с внучкой находится в Италии.

Поиски девочки возобновились только в июле 2022 года после того, как в полицию передали слухи о том, что ребенка уже восемь лет удерживают у себя дома ее бабушка и дедушка по линии матери. После этого полицейские пришли с обысками в дом, где и обнаружили ребенка.

Как сообщается, на ее теле не было найдено никаких следов физического насилия. Однако, ребенок был очень плохо развит физически и с трудом мог подняться по лестнице.

Теперь ее мать, бабушка и дедушка обвиняются в незаконном лишении свободы и жестоком обращении с несовершеннолетней. Уточняется, что матери девочки, которой сейчас 47 лет, грозит до 10 лет лишения свободы.