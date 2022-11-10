https://news.day.az/world/1510264.html Германия нашла новый способ поставки нефти
Германия нашла новый способ поставки нефти
Германия нашла новый способ поставки нефти - власти страны тестируют НПЗ "Роснефти" в Шведте, который в сентябре был взят под контроль правительством ФРГ. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.
На сайте издания RBB сообщается, что НПЗ в Шведте, получавший до сих пор российскую нефть через нефтепровод "Дружба", впервые получил европейскую нефть через польский Гданьск.
Отмечается, что власти Германии стали искать альтернативные маршруты в том числе в преддверии вступления в силу 5 декабря европейского эмбарго на поставки российской нефти.
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