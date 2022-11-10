Германия нашла новый способ поставки нефти - власти страны тестируют НПЗ "Роснефти" в Шведте, который в сентябре был взят под контроль правительством ФРГ. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

На сайте издания RBB сообщается, что НПЗ в Шведте, получавший до сих пор российскую нефть через нефтепровод "Дружба", впервые получил европейскую нефть через польский Гданьск.

Отмечается, что власти Германии стали искать альтернативные маршруты в том числе в преддверии вступления в силу 5 декабря европейского эмбарго на поставки российской нефти.