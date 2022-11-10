Шторм "Николь" обрушился на Багамы и Флориду

Тропический шторм "Николь" спровоцировал мощное наводнение на Багамах. Из-за ливней и сильного ветра океан вышел из берегов. Бурные потоки превратили улицы в озера, подтоплены десятки домов и строений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, автомобилисты попадают под удары волн, их сносит со своей полосы в соседнюю, сталкивая друг с другом.

Штормит и в соседней американской Флориде. Скорость ветра там уже превышает 30 метров в секунду. В местных школах и колледжах отменяют занятия. А из ряда районов даже эвакуируют людей.