Сильный пожар на Мальдивах, есть погибшие

По меньшей мере 10 иностранных рабочих погибли и еще несколько пострадали при пожаре в столице Мальдив Мале, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

По официальным данным, 10 тел извлекли с верхнего этажа здания, разрушенного в результате пожара, возникшего в авторемонтной мастерской на первом этаже.

По предварительной информации, погибли девять индийцев и гражданин Бангладеш.

Экстренным службам потребовалось на тушение пожара около четырех часов. Причина возгорания не уточняется.