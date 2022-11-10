https://news.day.az/world/1510292.html Сильный пожар на Мальдивах, есть погибшие - ВИДЕО
Сильный пожар на Мальдивах, есть погибшие - ВИДЕО
По меньшей мере 10 иностранных рабочих погибли и еще несколько пострадали при пожаре в столице Мальдив Мале, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.
По официальным данным, 10 тел извлекли с верхнего этажа здания, разрушенного в результате пожара, возникшего в авторемонтной мастерской на первом этаже.
По предварительной информации, погибли девять индийцев и гражданин Бангладеш.
Экстренным службам потребовалось на тушение пожара около четырех часов. Причина возгорания не уточняется.
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