В Бельгии закрывают фабрику Kinder

Бельгийские власти распорядились закрыть шоколадную фабрику Kinder в городе Арлон. Именно ее подозревают во вспышке случаев заражения сальмонеллой в ряде европейских стран и США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, о своем решении отозвать шоколадную продукцию марки Kinder объявил и Роспотребнадзор.

Это решение, как и сам скандал, нанес удар по ее владельцу, итальянскому кондитерскому гиганту Ferrero, в разгар сезона пасхальных праздников, когда шоколадная продукция Kinder пользуется большой популярностью.

Между тем производитель шоколада Kinder принес свои извинения. Итальянская компания признала, что "имели место внутренние сбои", и заявила, что "глубоко сожалеет" и "приносит искренние извинения" за вспышку сальмонеллы и массовый отзыв продукции накануне Пасхи.