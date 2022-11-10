Морского монстра выловили рыбаки из Новой Зеландии
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Настоящего морского монстра выловили рыбаки из Новой Зеландии. Мужчины надеялись поймать крупную рыбу, но вместо этого привлекли так называемую акулу-мако. Морская хищница неожиданно выпрыгнула из воды прямо на лодку. К счастью, в этот момент пассажиры находились в задней части судна.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, акула-мако известна наиболее яростными нападениями на людей. Бывало, эти хищники убивали даже тех, кто стоял на пирсе. Также они способны выпрыгнуть и схватить человека, сидящего в лодке. Так что рыбакам очень сильно повезло. Ударяясь о палубу, акула соскользнула обратно в море.