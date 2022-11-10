Редкий розовый бриллиант продали за рекордную цену

Редкий розовый бриллиант "Форчун" продан с молотка в Женеве почти за 25 млн евро - вместе с налогами почти 29 миллионов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Рассчитывали, правда, выручить немного больше. Камень весом 18 карат был выставлен на аукционе "Кристи". Торги продолжались всего четыре минуты. "Форчун" называют самым крупным из камней своего рода, которые когда-либо уходили с молотка.

Рахул Кадакия, аукционный дом "Кристи": "Это был бразильский алмаз, а они известны насыщенным цветом. Но такой размер чрезвычайно редко встречается. Так что всё это вместе делает этот камень уникальным".

Покупатель - неназванное частное лицо из азиатской страны. По утверждению организаторов аукциона, число 18 - вес бриллианта в картах - считается в Азии счастливым.