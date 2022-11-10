В Норвегии зафиксировали рекордный рост цен

Индекс потребительских цен в Норвегии вырос в октябре на рекордные 7,5% из-за последствий энергетического кризиса. Об этом сообщается в распространенном в четверг отчете, подготовленном Статистическим управлением королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Инфляция продолжает расти", - заявил представитель ведомства Эспен Кристиансен. "Это происходит из-за повышения цен на электроэнергию и топливо", - добавил он.

Сильнее всего, как сообщается в докладе, подскочили цены на продукты питания и безалкогольные напитки - они подорожали на 13,1%.

В борьбе с инфляцией Норвежский банк (Norges Bank) недавно повысил процентную ставку, однако, по мнению Кристиансена, это пока не дало ожидаемого эффекта.