Великобритания и Швейцария решили заниматься наукой

Великобритания и Швейцария подписали соглашение о сотрудничестве в сфере научных исследований и инновационных технологий. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обе страны являются крупными европейскими научными и медицинскими центрами, но при этом не входят в Евросоюз, и потому не участвуют в его программе финансирования научных исследований Horizon Europe. Поэтому было решено подписать отдельное двухстороннее соглашение.

Согласно совместному заявлению, две страны, в которых находятся 10 из 20 лучших университетов Европы, подписали меморандум о взаимопонимании, который будет способствовать сотрудничеству в области биомедицинских наук, энергетических технологий, искусственного интеллекта и космоса, а также коммерциализации этих сфер. Великобритания, которая хочет стать ведущим мировым центром разработки лекарств, заявила, что опыт Швейцарии в области неврологии и вакцин, квантовых технологий, экологических технологий, космоса и термоядерного синтеза делает ее "ключевым стратегическим партнером".

В рамках соглашения Швейцарский национальный научный фонд и британский инновационный центр UKRI будут инвестировать в совместные проекты в различных областях, включая биологические науки и медицину.

До этого Евросоюз заблокировал участие Великобритании и Швейцарии в программе Horizon Europe, чей бюджет исчисляется десятками миллиардов евро, из-за конфликта вокруг Brexit и нежелания Швейцарии сотрудничать с Евросоюзом более тесно. Многие специалисты признают, что исключение из этой программы нанесло большой ущерб британской науке, поскольку около 15% ведущих профессоров уже покинули королевство.