Испанские полицейские задушили мужчину до смерти во время задержания

Появились кадры жестокого задержания в испанском городе Севилья, которое закончилось трагедией. Полицейские пытались скрутить подозреваемого и надеть на него наручники.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, чтобы удержать нарушителя, один из силовиков обхватил его за шею. В итоге подозреваемый стал задыхаться. Уже позже он впал в кому и умер в больнице.

В полиции пытаются снять с себя вину и говорят, что мужчина во время задержания был под действием запрещенных веществ и якобы очень поздно приехала скорая.

Самое ужасное то, что патруль вызвали родители погибшего, поскольку не могли сами справиться с агрессивным сыном.

Напомним, 25 мая 2020 года в США во время жесткого задержания полицией погиб афроамериканец Джордж Флойд. Стражи порядка схватили его, когда он пытался расплатиться в магазине фальшивой купюрой.