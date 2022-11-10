В Иране силовики пытают молодого активиста из Тебриза

В Иране содержащийся более 20 суток под арестом национальный активист из Тебриза Шахрияр Джафари находится в тяжелом состоянии. По распространившейся информации, жизни молодого человека угрожает опасность.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

Отмечается, что его содержат в следственном изоляторе Управления безопасности Тебриза, избивали несколько раз и сломали пальцы, пытаясь добиться признательных показаний.

В результате пыток национальный активист получил серьезные травмы. Из информированных источников стало известно, что Шахрияра Джафари и нескольких других активистов подвергли истязаниям, чтобы запугать остальных и препятствовать их участию в акциях протеста.

Также отмечается, что известный боксер, национальный активист Керим Исмайылзаде тоже подвергся жестоким пыткам.