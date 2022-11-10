В Китае вывели многолетний рис, способный давать до 10 богатых урожаев

Группа исследователей из Юньнаньского университета на юго-западе Китая вывела многолетний рис, который может давать высокие урожаи в течение двух-четырех лет подряд после единственной посевной. Об этом сообщает китайское издание Global Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рис - это основной продукт питания всего Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе и Китая. В основном на плантациях культивируют однолетний рис, приносящий высокие урожаи. Однако в отчете отмечается, что некоторые фермеры отдают предпочтение многолетним сортам, поскольку их выращивание экономит 58% рабочей силы и 49% затрат в каждом цикле выращивания, однако многолетние виды риса зачастую не столь урожайны.

Теперь ученые вывели три новых гибридных сорта под условными номерами 23, 25 и 107. После посева одни и те же растений способны давать от 4 до 10 урожаев на протяжении 2-4 лет. По мнению авторов разработки, его использование экономически выгодно в теплых регионах без недостатка влаги, где период роста культуры не ограничивается неблагоприятными условиями окружающей среды.