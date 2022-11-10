https://news.day.az/world/1510377.html В России на ходу загорелась машина - ВИДЕО
В России на ходу загорелась машина - ВИДЕО
Автомобиль Lada Vesta загорелся во время движения в Уфе, сообщает ИА "Башинформ" со ссылкой на ГУ МЧС России по Башкирии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, инцидент произошел на пересечении улиц Заки Валиди и Новомостовой. Оперативные службы получили информацию о возгорании около девяти часов утра.
Пожар возник в подкапотном пространстве Lada Vesta, рассказали в ГУ МЧС России по Башкирии. В результате инцидента пострадавших нет, хозяин машины находится на месте происшествия. Точную причину возгорания предстоит установить.
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