В России на ходу загорелась машина

Автомобиль Lada Vesta загорелся во время движения в Уфе, сообщает ИА "Башинформ" со ссылкой на ГУ МЧС России по Башкирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, инцидент произошел на пересечении улиц Заки Валиди и Новомостовой. Оперативные службы получили информацию о возгорании около девяти часов утра.

Пожар возник в подкапотном пространстве Lada Vesta, рассказали в ГУ МЧС России по Башкирии. В результате инцидента пострадавших нет, хозяин машины находится на месте происшествия. Точную причину возгорания предстоит установить.