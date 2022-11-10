В Нидерландах заполнили крупнейшее в Европе газохранилище

Министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Йеттен заявил, что газохранилище Бергермейр, являющееся одним из самых крупных в Европе, заполнено на 100%. Об этом 10 ноября сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Хорошая новость - это то, что газохранилище Бергермейр, являющееся крупнейшим свободно доступным газохранилищем в Западной Европе, теперь заполнено на 100%", - заявил Йеттен.

По его словам, высокая скорость заполнения хранилища помогла в подготовке запасов для предстоящей зимы. Министр также пояснил, что с мая правительство потратило около €400 млн на субсидирование заполнения объекта объемом 4,1 млрд куб. м.