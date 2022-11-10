Еврокомиссия предложила новую стратегию кибербезопаности

Еврокомиссия предложила новую стратегию кибербезопасности и план упрощения военных перевозок по всем странам Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ЕК, передает Day.Az.

Ранее Politico, ссылаясь на чиновника в администрации США, писало, что страны НАТО собираются в ноябре провести саммит, на котором будут обсуждаться вопросы усиления кибербезопасности. По его словам, страны Североатлантического альянса намерены в том числе обсудить угрозы в киберсфере, возникающие из-за ситуации в Украине. Согласно информации издания, страны блока опасаются якобы возможных кибератак из России в свете приближения зимы.

Планируется, что участниками саммита станут государства, которые в 2016 году подписали обязательства по киберзащите.