В США внутри питона нашли целого аллигатора, пишет LADBible. Несмотря на свои размеры, змея смогла полностью поглотить крокодила, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что бирманский питон был пойман и убит во Флориде местными жителями. Вскрыв змею, люди обнаружили внутри нее целого аллигатора, который остался практически неповрежденным, так как не успел перевариться. Некоторые пользователи соцсетей раскритиковали действия охотников, но местные власти поддержали отлов змей.

Бирманских питонов, обнаруженных во Флориде, необходимо убивать по закону, поскольку они являются видами, представляющими угрозу для местной дикой природы. Кроме того, вскрытие питона было проведено, чтобы определить влияние инвазивных змей на местную экосистему.