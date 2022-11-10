Богачи мира резко обеднели

Количество людей со сверхвысоким состоянием (от 30 миллионов долларов) в мире по итогам первой половины текущего года снизилось на шесть процентов, до 392,4 тысячи человек. Это произошло впервые с 2018 года, сообщается в докладе исследовательской компании Wealth-X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

После достижения максимальных показателей в последние годы общий размер состояния обедневших миллионеров упал на 11 процентов, до 41,8 триллиона долларов. Аналитики объяснили, что сверхбогатые люди мира пострадали из-за проблем в глобальной экономике и роста геополитической напряженности, вызванной военными действиями на Украине.

Согласно исследованию, доля женщин в общем числе богачей составляет 11 процентов, однако с каждым годом показатели продолжают расти. Сильнее всего в первой половине 2022 года обеднели граждане Северной Америки, на которую приходится больше всего обладателей состояния свыше 30 миллионов долларов( 34,3 процента) - количество богачей сократилось на 9,7 процента, до 134,5 тысячи человек.

На 3,9 процента снизилось число людей со сверхвысоким состоянием в Азии, на 6,9 процента - в Европе. При этом на Ближнем Востоке и в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна их количество выросло: на 7,4 процента и 5,1 процента соответственно. Эксперты объяснили тренд тем, что в развивающихся странах этих регионов большая часть миллионеров получает доходы от добычи и продажи полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, цены на которые в этом году резко поднялись.

Что касается стран, где проживают богатейшие люди мира, негативной тенденции сокращения доходов смог избежать только Китай. Так, число мультимиллионеров в КНР выросло на 2,3 процента. Россия не вошла в топ-10 стран с наибольшим числом людей со сверхвысоким состоянием.