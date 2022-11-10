Талибы запретили женщинам ходить в спортзалы

Представители "Талибана" запрещают женщинам посещать спортивные залы в Афганистане, поскольку девушки якобы игнорируют приказы о гендерной сегрегации и не носят хиджабы или другие головные уборы. Кроме того, женщинам запретили посещать парки, сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Запрет вступил в силу на этой неделе. Назначенный талибами представитель Министерства порока и добродетели Мухаммад Акеф Мохаджер подчеркнул, что правительство делало все возможное, чтобы избежать закрытия парков и спортивных залов для женщин. "Но, к сожалению, женщины не выполняли наши приказы, а правила нарушали... В большинстве случаев мы видели мужчин и женщин вместе в парках, и, к сожалению, хиджаба не наблюдалось", - считает он.