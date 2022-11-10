https://news.day.az/world/1510404.html Пожар вспыхнул на промышленной площадке в России - ВИДЕО
Пожар вспыхнул на промышленной площадке в России - ВИДЕО
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на промышленной площадке в Екатеринбурге.
Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, горит готовая продукция. Площадь пожара составляет 400 квадратных метров, об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 2 человека. Пострадавших нет.
На месте пожара работают 44 спасателя, 13 единиц спецтехники.
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