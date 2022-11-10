Мощный взрыв на заводе во Франции

На химическом заводе во Франции прогремел мощный взрыв 10 ноября. На кадрах из соцсетей видно, как территорию предприятия накрывают густые столбы дыма, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Как сообщает издание Francebleu, несколько взрывов с последующим пожаром произошло на территории завода Arkema в коммуне Жарри. По предварительной информации, инцидент случился в упаковочном цехе.

Пожарные сообщили, что справились с ситуацией, и заявили об "отсутствии токсического риска".

В издании пояснили, что жертв в результате произошедшего нет.