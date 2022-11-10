https://news.day.az/world/1510405.html Мощный взрыв на заводе во Франции - ВИДЕО
Мощный взрыв на заводе во Франции - ВИДЕО
На химическом заводе во Франции прогремел мощный взрыв 10 ноября. На кадрах из соцсетей видно, как территорию предприятия накрывают густые столбы дыма, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Как сообщает издание Francebleu, несколько взрывов с последующим пожаром произошло на территории завода Arkema в коммуне Жарри. По предварительной информации, инцидент случился в упаковочном цехе.
Пожарные сообщили, что справились с ситуацией, и заявили об "отсутствии токсического риска".
В издании пояснили, что жертв в результате произошедшего нет.
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