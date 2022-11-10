https://news.day.az/world/1510409.html Финские власти ужесточат использование беспилотников в стране
Финские власти ужесточат использование беспилотников в стране
Министерство коммуникаций и транспорта Финляндии внесло в парламент закон, ужесточающий использование беспилотников и дронов в стране, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно закону, финские власти смогут создать воздушное пространство, в котором беспилотники будут летать еще более контролируемо при участии различных служб. Предлагается внести соответствующие изменения в Закон об авиации и Закон о транспортных услугах.
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