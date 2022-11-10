В Италии призвали ужесточить миграционную политику Евросоюза

Евросоюз проводит нерациональную миграционную политику. Об этом 10 ноября заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Италия показала, что она умеет сочетать строгость с человечностью, принимая слабых и при этом думая о проблемах нелегальной иммиграции. Мы намерены заставить Европейский Союз не отворачиваться и принять серьезное, рациональное и окончательное решение", - заявил он Il Messaggero.

По словам Крозетто, неизбирательный прием беженцев недопустим, так как им необходимо оказывать достойную поддержку. Министр призвал приступить к выполнению конкретных шагов для решения проблемы миграции.