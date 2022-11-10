Иран согласился на визит МАГАТЭ для расследования по урану

Тегеран дал согласие на визит в ноябре представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое занимается расследованием происхождения частиц урана на трех объектах в Иране. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС об этом сообщило в четверг агентство Reuters, ознакомившееся с отчетом организации.

Отмечается, что исламская республика уведомила агентство о своем решении в преддверии заседания Совета управляющих МАГАТЭ, которое состоится на следующей неделе.

"Агентство в очередной раз сообщило Ирану, что на этом заседании надеется получить от него достоверные с технической точки зрения пояснения по данным вопросам, включая доступ к объектам и нужным материалам, а также согласие на взятие проб в случае необходимости", - говорится в конфиденциальном отчете, который МАГАТЭ направило государствам-членам перед заседанием совета.

Генеральный директор организации Рафаэль Гросси сообщил в среду, что переговоры представителей Ирана и МАГАТЭ, посвященные ядерной программе Тегерана, завершились в Вене без какого-либо результата. При этом он подчеркнул, что стороны продолжат контакты, а в ближайшие недели исламскую республику могут посетить представители агентства.