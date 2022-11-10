Трамп опасается обмана

Бывший президент США Дональд Трамп опасается, что демократы могут вмешаться в подсчет голосов по итогам промежуточных выборов в штатах Аризона и Невада, которые являются ключевыми для установления контроля над Сенатом Конгресса США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"У округа Кларк (штат Невада) коррумпированная система голосования, будь осторожен, Адам (Лаксальт, кандидат от республиканцев на место в Сенате - прим. ТАСС). Как и во множестве мест в нашей стране, которая вскоре превратится в страну третьего мира. В Аризоне заявили, что подсчитают голоса "к концу недели", - они хотят больше времени на обман", - написал он в четверг в своей социальной сети Truth Social, добавив, что представитель республиканцев Кэри Лейк "обязана победить" в борьбе за пост губернатора Аризоны.

По сведениям ряда СМИ, республиканцы сохраняют преимущество над демократами в соперничестве за контроль над Палатой представителей Конгресса, однако в борьбе за Сенат значимого преимущества пока нет ни у одной из партий. Исход борьбы за верхнюю палату законодательного органа зависит сейчас главным образом от подсчета голосов в штатах Аризона и Невада. Сколько времени на это потребуется, пока с уверенностью сказать нельзя. Власти Джорджии уже сообщили, что в штате состоится второй тур голосования по выборам в Сенат.