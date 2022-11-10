https://news.day.az/world/1510468.html Коллапс в парижском метро - ВИДЕО
Коллапс в парижском метро - ВИДЕО
В Париже из-за забастовки работников транспорта закрыли более 30 станций метро.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Забастовка работников автотранспорта проводится по призыву крупнейшего французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT). Профцентры требуют повысить зарплату работникам отрасли на фоне высокой инфляции.
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