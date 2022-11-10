Коллапс в парижском метро
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В Париже из-за забастовки работников транспорта закрыли более 30 станций метро.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Забастовка работников автотранспорта проводится по призыву крупнейшего французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT). Профцентры требуют повысить зарплату работникам отрасли на фоне высокой инфляции.