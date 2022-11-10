Арестован подозреваемый в крупнейших в мире хакерских атаках

В Канаде был арестован гражданин России, который подозревается в совершении крупнейших в мире хакерских атак. Об этом сообщило Европейское полицейское агентство (Европол).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по информации Европола, 33-летний россиянин подозревается в использовании вируса-вымогателя LockBit для организации атак на критически важные объекты инфраструктуры и крупные промышленные компании по всему миру.

В сообщении организации отмечается, что хакер также известен требованиями выкупов в размере от €5 до €70 млн.

Уточняется, что расследованием занимались правоохранительные органы Франции при поддержке со стороны США, Канады и Европола.

В ходе рейда, состоявшегося 26 октября 2022 года, подозреваемый был задержан. У россиянина изъяли две единицы огнестрельного оружия, восемь компьютеров, 32 жестких диска и €400 тыс.в криптовалютах. Ожидается, что обвинения ему будут предъявлены в США.