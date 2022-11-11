США выделяют Украине новый пакет помощи

США выделяют Киеву новый пакет военной помощи на сумму 400 миллионов долларов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Пентагона.

Сообщается, что на Украину от США поступят ракеты для систем ПВО Hawk, четыре системы ПВО Avenger, дополнительные боеприпасы для HIMARS.

Отмечается, что уже на следующей неделе США будет проводить консультации с другими странами по вопросам оказания военной помощи Украине.