Байден заявил, что ждет продуктивной встречи с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден рассчитывает, что его предстоящие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином будут продуктивными, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Во время краткой беседы с журналистами в Белом доме перед вылетом в зарубежное турне Байдена попросили уточнить, ожидает ли он, что встреча с Си Цзиньпином будет продуктивной. "Я всегда считаю, что мои переговоры являются продуктивными", - ответил глава вашингтонской администрации.

Байден отправился в Египет, где примет участие в 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27). Затем он летит в Камбоджу - на встречу на высшем уровне в формате США - АСЕАН и Восточноазиатский саммит. Наконец, президент США посетит Индонезию, чтобы принять участие в саммите Группы двадцати (G20).

Как объявил ранее в четверг Белый дом, встреча Байдена и Си Цзиньпина состоится 14 ноября на острове Бали на полях саммита G20.