https://news.day.az/world/1510512.html На железнодорожном вокзале аэропорта Кёльн вспыхнул пожар - ВИДЕО
На железнодорожном вокзале аэропорта Кёльн вспыхнул пожар - ВИДЕО
Как минимум один человек пострадал при пожаре в вагоне скоростного поезда в аэропорту Кёльна. В момент возгорания в составе находилось около 80 человек, передает телеканал "Известия".
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, предварительно, в тамбуре электропоезда на ходу загорелся распределительный щиток. К моменту прибытия состава на станцию пожар распространился на ближайшее купе. На место происшествия стянули полицию и несколько пожарных расчетов. Все подъездные пути к аэропорту были перекрыты.
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