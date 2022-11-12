В Брюсселе после нападения с ножом погиб полицейский. Офицера госпитализировали с тяжелым ранением в шею. Злоумышленника обезвредили

прибывшие на место силовики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, преступник получил ранение, его доставили в больницу.

Неизвестный напал на патруль у железнодорожного вокзала. Местные СМИ не исключают версию о теракте. Напавший на полицейских был в списках экстремистов. Перед атакой подозреваемый посетил один из комиссариатов. Злоумышленник угрожал полицейским расправой. Мужчину отправили в больницу на психиатрическую экспертизу. Однако медики не нашли оснований для принудительного лечения и отпустили его домой.