Amazon стала первой потерявшей $1 триллион компанией в мире

Крупнейшая компания на рынке электронной коммерции Amazon стала первой в мире публичной организацией, которая потеряла $1 трлн рыночной стоимости, написало агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишет издание, инвесторы избавились от рекордного количества акций Amazon на фоне публикации негативных результатов работы компании за третий квартал (июль - сентябрь) 2022 года.

Отмечается, что в июле 2021 года рыночная капитализация американской компании достигала наивысших значений - $1,88 трлн. В ходе торгов 9 ноября акции Amazon упали на 4,3%, в результате чего рыночная стоимость компании сократилась до $879 млрд.