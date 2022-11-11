Рождественский сезон открыт в Париже
Depozit faizini öncədən al!

В Париже начинается Рождественский сезон. Улицы города освещены по вечерам праздничной иллюминацией, крупнейшие магазины французской столицы обновили ассортимент и убранство.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, витрины Printemps Haussmann украшены подвижными цирковыми фигурками и яркими гирляндами.