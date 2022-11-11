https://news.day.az/world/1510522.html Рождественский сезон открыт в Париже - ВИДЕО
Рождественский сезон открыт в Париже - ВИДЕО
В Париже начинается Рождественский сезон. Улицы города освещены по вечерам праздничной иллюминацией, крупнейшие магазины французской столицы обновили ассортимент и убранство.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, витрины Printemps Haussmann украшены подвижными цирковыми фигурками и яркими гирляндами.
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