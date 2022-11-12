https://news.day.az/world/1510525.html Столетие вскрытия гробницы Тутанхамона - ВИДЕО
Столетие вскрытия гробницы Тутанхамона - ВИДЕО
В Египте отмечают 100-летие обнаружения гробницы фараона Тутанхамона. По случаю юбилея в Долине царей торжественно открыли музей-реконструкцию дома британского археолога Говарда Картера, который руководил раскопками захоронения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, туристы могут посетить и реконструкцию самой гробницы.
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