Выбросы углерода от ископаемого топлива достигнут рекордного уровня

Согласно всестороннему анализу, выбросы углерода от ископаемого топлива в этом году достигнут рекордного уровня, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Это открытие резко контрастирует с необходимостью сократить выбросы наполовину к 2030 году, чтобы ограничить глобальное потепление до 1,5°C и избежать самых разрушительных последствий климатического кризиса.

Исследователи заявили, что нет никаких признаков необходимого снижения, оказывая дополнительное давление на страны, представители которых встречаются на климатическом саммите Cop27 ООН в Египте, чтобы принять реальные и быстрые меры. Другие ученые охарактеризовали новость как "мрачную" и "глубоко удручающую".

Проблеск надежды дает оценка выбросов от уничтожения лесов. За последние два десятилетия они медленно снижались, хотя в основном из-за того, что сажалось больше новых деревьев, а не вырубалось меньше.

Если принять во внимание это снижение, глобальные выбросы углерода практически не изменились с 2015 года. Однако до тех пор, пока выбросы не начнут сокращаться, в атмосферу все еще ежегодно выбрасывается огромное количество удерживающего тепло углекислого газа.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш разъяснил мировым лидерам на Cop27 на этой неделе, что это означает: "Мы ведем борьбу за наши жизни, и мы проигрываем. Наша планета быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым. Мы на пути к климатическому аду, нажав на педаль акселератора", - сказал он.

Анализ Global Carbon Project (GCP) использует несколько источников данных за текущий год для оценки выбросов на 2022 год. Он показал, что выбросы CO2, связанные с ископаемым топливом , вырастут на 1% до 36,6 млрд тонн, что является самым высоким показателем за всю историю. Больше всего сжигается нефтепродуктов в основном из-за продолжающегося восстановления международной авиации после пандемии.