Британский флот заменил стальные патрульные катера в Гибралтаре

Королевский флот Великобритании заменил патрульные катера Гибралтарской эскадрильи, обеспечивающей надзор за безопасностью в водах Гибралтарского пролива. Об этом сообщает издание Composites Manufacturing, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

19-метровые катера HMS Cutlass и HMS Dagger производства компании Marine Specialized Technology Group (MST Group), расположенной в Мерсисайде, заменят 16-метровые HMS Scimitar. При этом новые катера легче и быстрее предшественников.

Оба катера способны развивать скорость 41 узел (76 км/ч) и вооружены тремя универсальными пулеметами.

Гибралтарская эскадрилья занимается патрулированием вод Гибралтарского пролива и сопровождением судов и кораблей, проходящих через него. Входит в состав Портсмутской флотилии.