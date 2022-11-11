Трамп посоветовал CNN создать посвященный ему канал

Основные американские социальные сети, в том числе Twitter, добились успеха только благодаря мне, заявил бывший президент США Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По его словам, он же является причиной хороших рейтингов консервативного телеканала Fox News.

С точки зрения экс-президента США, если лояльный Демократической партии телеканал CNN также хочет стать успешным, то ему стоит создать сеть для консерваторов. По мнению Трампа, подобный проект должен быть сосредоточен исключительно на его персоне.

"Если бы CNN были умны, то открыли бы консервативную сеть, где был бы только я, и это бы была самая успешная сеть в истории <...> Twitter поднялся благодаря мне и даже Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в упадке, потеряв почти $90 млрд стоимости с тех пор, как меня там запретили", - указал бывший глава Белого дома.

При этом Трамп также подчеркнул, что его запрет в ведущих соцсетях, последовавший за атакой его сторонников на здание Капитолия в январе 2021 года, стал серьезной ошибкой для компаний.