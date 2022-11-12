Стивен Кинг заявил, что до Илона Маска Twitter был лучше

Американский писатель Стивен Кинг в своем Twitter написал, что данная социальная сеть до покупки предпринимателем Илоном Маском ему нравилась больше, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я думаю, что мне больше нравился Twitter до Маска. Меньше разногласий, больше веселья", - написал Кинг в своем аккаунте в соцсети.

На критику писателя Маск сначала ответил эмодзи в виде привидения, а затем признался, что все равно остается поклонником творчества Кинга.