Военные самолеты США 10 лет не могут пройти проверку готовности

Большинство военных самолетов США не готовы к выполнению боевых задач, заявили в агентстве Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. В своем материале они приводят документы проверки Счетной палаты, проводившейся с 2011 по 2021 год.

В проверке приняли участие 49 бортов. Представители палаты указали, что они составляют репрезентативную выборку, которая позволяет судить об общем состоянии воздушного флота. В отчете говорится, что 26 самолетов из 49 не соответствовали показателям готовности.

Также указывается, что число самолетов, соответствовавших необходимым показателям готовности к выполнению задач на протяжении всех 10 лет, составило только четыре из 49.

Доклад рассмотрят в конгрессе.